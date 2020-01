Cagliari, Simeone sfida il Milan: “Siamo forti, sappiamo cosa fare. Su Ibrahimovic…”

Ancora poche ore e sarà Cagliari-Milan. Alla Sardegna Arena è di scena il match valido per la 19^ giornata di Serie A. A commentare quella che potrebbe essere la gara è stato Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari.

Il Cholito ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Affrontare Ibrahimovic è una sfida per tutti ma sappiamo molto bene che il Milan ha tanti giocatori forti. Cercheremo di far bene, di giocare come sappiamo e cercheremo di contrastarli al meglio. Siamo forti, sappiamo cosa fare“, ha detto Simeone.

INTANTO IL CAGLIARI AVRA’ UNA MAGLIA SPECIALE CONTRO IL MILAN