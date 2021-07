Cagliari, Simeone show in amichevole: finisce 16-1 la prima sgambata

Prima amichevole stagionale per gli uomini di Leonardo Semplici. L'ex allenatore della Spal subito concentrato nel provare uomini e schemi tattici.

AMICHEVOLE - Dopo i primi giorni di ritiro a Pejo, i rossoblù scendono in campo al comunale di Celledizzo per sfidare il Real Vicenza. Ne è scaturita una partita a senso unico. Finisce infatti 16-1 per i sardi. Sugli scudi l'attaccante Simeone (autore di 5 reti), Joao Pedro, Ceter e Cerri (tutti e tre protagonisti con una tripletta a testa). L'autogol di Personi e il gol di Pereiro completano il quadro delle marcature rossoblu. Gol della bandiera del Vicenza da parte di Candelaresi al minuto 89.