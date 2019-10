Cagliari, Simeone: “Voglio battere il mio record di gol”

Nuova avventura per Giovanni Simeone, che in estate ha lasciato la Fiorentina per passare in prestito al Cagliari. L’attaccante argentino, in questo avvio di torneo, ha già segnato due reti, dando il proprio contributo al buon rendimento tenuto fin qui dalla squadra di Maran. Il centravanti ha parlato in queste ore a Radiolina, fissando i suoi obiettivi stagionali.

OBIETTIVO – “Voglio andare in doppia cifra e magari superare i 14 gol stagionali, che per adesso è il mio record. Quando entro in campo però non penso solamente a segnare, l’importante è aiutare la squadra. Le reti sono poi una conseguenza”.