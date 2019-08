Cagliari, sogno Eder

Cagliari scatenato sul mercato. Dopo aver già portato in Sardegna giocatori del calibro di Nainggolan, Nandez e Rog, i rossoblu sognano un colpo per il reparto offensivo. Oltre a quelli di Gregoire Defrel e Giovanni Simeone, sul taccuino della dirigenza sarebbe finito anche il nome dell’ex interista Eder.

CONTATTI – Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il Cagliari avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore, attualmente in forza al Jiangsu Suning. L’affare, tuttavia, sarebbe complicato, per due motivi: in primo luogo per l’alto ingaggio percepito dall’attaccante, fuori budget per le casse dei sardi; in secondo luogo per le dinamiche del mercato cinese, ormai chiuso da settimane. Il Jiangsu non avrebbe così la possibilità di acquistare un sostituto di Eder.