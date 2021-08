Cagliari-Spezia, le formazioni ufficiali

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle due sfide dello scorso campionato contro il Cagliari: pareggio per 2-2 all’andata in Sardegna e vittoria per 2-1 al Picco nella gara di ritorno.

Redazione ITASportPress

Il primo dei due posticipi del lunedì della prima giornata di Serie A si gioca alla Sardegna Arena. In campo alle 18.30 il Cagliari e lo Spezia. Leonardo Semplici riparte dalla sfida contro lo Spezia del nuovo allenatore Thiago Motta. C'è Nandez titolare, esordio in A col Cagliari per Strootman e Dalbert. Nello Spezia tridente offensivo composto da Verde, Gyasi e Colley, anche lui al debutto

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, S. Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta