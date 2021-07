Cagliari, Strootman: “Ritiro e ambiente nuovo una cosa speciale. Squadra forte”

Il centrocampista olandese carico per la nuova annata

IMPATTO - "Ho tanta voglia. Quando devi iniziare in una nuova squadra, in una nuova società devi essere così. E' una cosa speciale. Sei qui per la prima volta con i nuovi compagni, nuovo allenatore e tifosi. Non sei nervoso ma c'è un po' di tensione. Voglio continuare così", ha spiegato Strootman. "Non ho visto tutte le partite della passata stagione ma ho visto la squadra: sono tutti giocatori forti. Ma capita una stagione in cui le cose vanno sempre contro di te. Tutte quelle situazioni da 50-50 ti vanno contro. In ogni caso credo abbiate fatto un miracolo nella scorsa stagione. Le ultime partite forse avete preso 20 punti. Con i giocatori forti si può. Io voglio giocare e aiutare la squadra. Dove il mister mi metto io gioco. Sono felice di essere qui in Serie A".