Cagliari, tanti auguri: 100 anni di storia

Tanti auguri Cagliari. 100 anni di storia e tanta voglia di crescere ancora. Il club sardo festeggia oggi il Centenario dalla sua fondazione, 30 maggio 1920. Il punto più alto quel fantastico scudetto del 1970 ottenuto con Gigi Riva in avanti e Manlio Scopigno in panchina.

Come ha scritto la società nelle scorse ore, in attesa di poter festeggiare dal vivo con i propri tifosi, l’appuntamento è sui social dove saranno tante le iniziative nel corso della giornata in compagnia di tanti ospiti come alcuni eroi dello scudetto fino ai più recenti Massimiliano Allegri e Radja Nainggolan.

Cagliari: 100 anni di storia

I primi messaggi sui social sono stati proprio quelli della società rossoblù e del patron Giulini a cui ha fatto seguito, per ora, quello di Mario Passetti. Emblematico il messaggio del presidente: “La storia parla per noi… Verso future emozioni per tutti quanti amano questa squadra unica. Buon compleanno, Casteddu!”.