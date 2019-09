Cagliari, tegola Nainggolan: il belga out per Parma

Brutte notizie per Rolando Maran. L’allenatore del Cagliari dovrà infatti fare a meno di Radja Nainggolan nella trasferta di Parma, match valevole per la terza giornata di Serie A. Il centrocampista belga ha infatti accusato un problema al polpaccio che lo terrà out per il match del Tardini, con i tempi di recupero che verranno stabiliti dopo ulteriori accertamenti.

Per i sardi, ancora fermi a quota zero in classifica, con due sconfitte nei primi due turni di torneo, un’altra tegola dopo lo stop di Leonardo Pavoletti, alle prese con una lesione del legamento crociato.