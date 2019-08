Cagliari, tegola Pavoletti: lesione del legamento crociato, fuori per almeno tre mesi

Guaio non da poco in casa Cagliari: Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, per cui starà lontano dai campi per almeno tre mesi. Una notizia che è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport, che spiega così l’accelerata per portare in Sardegna a disposizione di Rolando Maran Giovanni Simeone, ufficializzato in prestito dalla Fiorentina. Inizialmente si era pensato a due settimane di stop, poco dopo l’infortunio occorso nella prima partita di A persa contro il Brescia, invece il bollettino recita ben altro. Per il match di domenica sera contro l’Inter, dunque, scalda già i motori il Cholito, che molto probabilmente verrà gettato nella mischia fin da subito in coppia con Joao Pedro.