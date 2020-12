Cagliari, tegola Rog: dubbi sull’entità dell’infortunio

Non arrivano grandissime notizie per il Cagliari e per Eusebio Di Francesco che, con ogni probabilità, dovrà rinunciare a Marko Rog al ritorno dalla sosta di Natale. Il centrocampista croato si è infortunato nell’ultima sfida del 2020 contro la Roma e le sue condizioni destano grande preoccupazione.

Secondo quanto si apprende da Fantagazzetta.it, l’ex Napoli si sarebbe fatto male al ginocchio sinistro e il troppo dolore lo avrebbe costretto ad uscire anzitempo dal match contro i giallorossi dello scorso 23 dicembre. Al momento non si hanno certezze sull’entità del problema occorso al calciatore e tutte le valutazioni del caso saranno fatte molto probabilmente al rientro dalla sosta. Per ora la sua presenza per la sfida con il Napoli del prossimo 3 gennaio resta in forte dubbio.