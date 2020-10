Cagliari, terza maglia gialla con uno sguardo all’ambiente

Se ne era già parlato in passato ma ora è arrivata anche la conferma. Il Cagliari presenta la terza maglia che avrà una colorazione speciale: gialla. Attraverso i propri canali ufficiali anche social, il club sardo ha annunciato il terzo kit per la stagione 2020-21.

Cagliari: terza maglia gialla

Come detto, attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social, il Cagliari ha presentato così la terza maglia 2020/21. La divisa è completamente gialla e realizzata da Adidas. La divisa verrà indossata contro l’Atalanta per la prima volta in stagione domani, nel lunch match della terza giornata.

La società sarda ha fatto sapere anche le varie caratteristiche della maglia e del completino: “Il kit, per adulto e bambino, potrà essere acquistato, in esclusiva da oggi nell’Official Online Store del Cagliari e nei Cagliari 1920 Store. Completamente giallo (colore che torna dopo vent’anni esatti), è caratterizzato da una grafica ispirata al trend delle stampe con effetto tintura tipiche della moda streetwear, presenta colletto e bordi a coste, l’orlo sagomato e lo stemma applicato a caldo. Vestibilità regular fit in tessuto morbido e traspirante (100% poliestere), con la tecnologia antiumidità AEROREADY come gli altri kit della stagione 2020-21. La maglia “Third” è realizzata in poliestere riciclato, Cagliari e Adidas così rimarcano, per la prima volta insieme, l’attenzione che entrambe rivolgono alla tutela dell’ambiente”. Questo quanto si legge nella nota del club.