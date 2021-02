Cagliari-Torino diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Cagliari-Torino si gioca questa serà, venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 20.45 per l’anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sfida salvezza per i sardi e i granata chiamati a centrare un risultato positivo per togliersi dalle posizioni delicate della classifica.

Cagliari-Torino, le probabili formazioni

Non si sono certo nascosti i due mister Eusebio Di Francesco e Davide Nicola in merito all’importanza della sfida. Ben diverso, invece, il discorso formazioni con i tecnici che non hanno voluto dare troppi vantaggio ai rivali. I sardi potrebbero affidarsi a Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. I granta, colpiti da due casi di coronavirus, invece, a Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Cagliari-Torino si disputerà, come detto, oggi venerdì 19 febbraio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 20.45 e sarà valido per la 23^ giornata di campionato.

La sfida salvezza Cagliari-Torino sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Chi volesse potrà seguire l’anticipo Cagliari-Torino anche in diretta streaming mediante Sky Go. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Un’ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti offerti.