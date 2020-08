Il Cagliari si trova a dover fronteggiare l’incubo Coronavirus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il club sardo ha sospeso gli allenamenti a causa della positività di tre calciatori al Covid-19. Attualmente è ancora in dubbio il ritiro della squadra al ritiro ad Aritzo fissato per domani. Per la società si tratterebbe del quarto caso di positività negli ultimi tre giorni.