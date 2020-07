Cagliari, traballa Zenga: due ipotesi per la panchina nella prossima stagione

Traballa la panchina del Cagliari in vista della prossima stagione. Walter Zenga non ha convinto la società sarda che si starebbe muovendo per il nuovo allenatore. Secondo le ultime notizie l’ex Uomo Ragno non sarà confermato in panchina. Il presidente Giulini, infatti, si sarebbe già mosso per due nomi importanti.

Cagliari, via Zenga: due le alternative

Secondo le ultime indiscrezioni riportante anche da fantacalcio.it, i nomi a cui il Cagliari starebbe pensando sono due: Fabio Liverani ed Eusebio Di Francesco. Per il primo, attuale tecnico del Lecce, ci sarebbe l’interesse anche di Genoa, Fiorentina e Torino, ma la pista sarda sembra essere quella più intrigante per lui. Per quanto riguarda il secondo, ex Sampdoria, si tratterebbe di una sorta di seconda scelta.

In ogni caso il futuro di Zenga al Cagliari era legato alla conquista dell’ottavo posto e la sensazione è che oramai il rapporto abbia avuto un cambiamento, negativo, non più sistemabile.