Cagliari, Tripaldelli senza paura: “Non temo la Serie A. Qui per crescere e restare a lungo”

Giornata di presentazione per il giovane neo acquisto del Cagliari Alessandro Tripaldelli che in conferenza stampa ha avuto modo di presentarsi ai nuovi tifosi. Grande voglia di fare e nessun timore del massimo campionato italiano. Il classe 1999 ha desiderio di mostrare le proprie capacità e spera di farlo a lungo in Sardegna.

Cagliari, Tripaldelli si presenta

“Differenze tra De Zerbi e Di Francesco? Credo che entrambi siano grandi allenatori. Per noi giovani è importante lavorare con grandi tecnici e imparare qualcosa da ognuno di loro”, ha esordito Tripaldelli. “Se c’è qualcuno che mi ha sorpreso nello spogliatoio del Cagliari? Devo dire che tutti i miei nuovi compagni mi hanno colpito molto”.

Sulle ambizioni personali e di squadra: “Sinceramente non ho paura di riuscire ad impormi in Serie A. Sono a disposizione del mister. Di Francesco e il suo staff mi hanno spiegato i loro concetti. Poi spetta a noi calciatori essere bravi ad apprendere subito tutto ciò che ci viene insegnato”. E sul futuro nella piazza sarda: “Per me è un onore essere al Cagliari. Per me è stato semplicissimo scegliere di venire qui. Questo è un club che ha visto grandi campioni. Vorrei restare qui a lungo, crescere e stare davvero tanto tempo”.

L’EX DIAVOLITA COLPISCE IL WEB