Ufficiale – Cagliari, esonerato Maran. Zenga pronto a diventare il nuovo allenatore

Il ko contro la Roma è risultato fatale per Rolando Maran. Il Cagliari non vince dal 2 dicembre e i risultati negativi hanno spento qualsiasi sogno europeo dei tifosi e della dirigenza. Dopo un girone d’andata perfetto, qualcosa si è rotto e il Cagliari non è più riuscito a trovare la sua identità.

COMUNICATO – “Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”, queste le parole del comunicato che confermano le voci dell’esonero già arrivate nella serata di lunedì. Il patron dei sardi ha scelto il sostituto: sarà Walter Zenga a guidare i rossoblù con l’aiuto del mister della Primavera Canzi.