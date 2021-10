Cagliari-Venezia, le formazioni ufficiali. Keita-Pedro per Mazzarri

Cagliari e Venezia si sfidano nel primo anticipo della settima giornata di Serie A

Riparte la Serie A con il primo anticipo. Cagliari e Venezia si sfidano nel match valido per la settima giornata. Le due formazioni vanno in cerca di punti preziosi per allungare dalle zone calde della classifica. Mazzarri punta sul tandem composto da Joao Pedro e Keita Balde nell'attacco dei sardi. Risponde Zanetti con la coppia d'attacco Okereke-Johnsen. Fischio d'inizio alla Sardegna Arena alle ore 20.45. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici: