Cagliari, Zenga: “Abbiamo cercato di vincerla, questo è il nostro spirito”

L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Lecce, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI ZENGA

Queste le sue parole a SkySport: “Il Lecce ha avuto più occasioni evidenti, ma anche noi abbiamo avuto le nostre. Siamo stati poco lucidi nel mettere la palla in porta. Abbiamo affrontato una squadra che ha messo in difficoltà molto. Questo 0-0 poteva essere tranquillamente un 2-2. Nandez? Ho tanti giocatori di personalità in campo. Abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo rischiato ma questo è il nostro spirito. Ci può stare che in una partita si rischi qualcosa quando si prova a vincere. Siamo in un periodo molto particolare ed è difficile tenere la squadra compatta per tutti i 90 minuti. Giocando ogni tre giorni è veramente complicato. Più va avanti la partita, più subentra la fatica. Dobbiamo cercare di sfruttare le qualità di quelli che abbiamo”.