Cagliari, Zenga: “Assenza Nainggolan pesa. Contro Samp gara bugiarda. Ora dobbiamo vincere”

Walter Zenga parla alla vigilia della gara del suo Cagliari contro il Sassuolo. Conferenza stampa per il mister che ha presentato la sfida ai neroverdi importantissima per la classifica e per riprendersi dopo il ko contro la Sampdoria.

Zenga: “Assenza Nainggolan pesante”

“Radja è un giocatore fondamentale ma non lo scopro io. Non solo a livello tattico ma per carisma, la squadra senza di lui deve cambiare atteggiamento e assumersi nuove responsabilità”, ha esordito Zenga sull’assenza del Ninja. “Abbiamo comunque una rosa di 14-15 e andiamo avanti con questi. Abbiamo pensato tante alternative anche considerando che molti hanno giocato sempre”.

E sulla batosta contro la Sampdoria: “Con la Samp è stata una gara bugiarda. Guardando le statistiche loro hanno tirato 4 volte e hanno fatto tre gol. Dobbiamo essere più precisi e più cinici. Però abbiamo giustamente perso e abbiamo fatto una riflessione nello spogliatoio come devono fare i calciatori e gli uomini”.

E sul Sassuolo: “Il Sassuolo è una squadra che gioca molto bene e a calcio. L’allenatore può proporre le sue idee senza pressioni. Mi piace definirli sbarazzini, creano tanto e si vede che si divertono. Hanno grande mentalità e se arrivano in Europa sono felici ma se non ci arrivano hanno fatto bene uguale. Noi siamo in un momento dove dobbiamo trovare gol e vittoria e così cambierà tutto”.

