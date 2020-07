Cagliari, Zenga: “Avevamo una difesa improvvisata, buon punto”

L’allenatore della Cagliari, Walter Zenga, ha commentato la gara appena affrontata dai suoi uomini in trasferta contro il Bologna, concentrandosi principalmente sui punti focali del match.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Abbiamo iniziato la partita bene con personalità poi sono incominciati i problemi. Avevamo già molti infortunati, ringrazio Pisacane perché ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e Lykogiannis a giocare in una posizione non sua. Abbiamo giocato con una difesa improvvisata. Non è stato neanche semplice gestire i cambi. Abbiamo preso un buon punto e per come eravamo messi era più facile mollare. Un punto che fa bene al morale. Olsen e Cacciatore? Fa parte della vita, ognuno decide come meglio crede. Hanno discusso, hanno deciso altre cose, li ringrazio per quello che mi hanno dato in questo periodo. Cacciatore oggi avrebbe iniziato la partita ma sono considerazioni inutili”.