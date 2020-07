Cagliari, Zenga: “Dobbiamo giocare fino al novantesimo. Samp? Il passato non mi interessa”

Avversario ostico per i Cagliari di Zenga nel prossimo turno di campionato. I sardi infatti se la vedranno con una Sampdoria in ottima forma e soprattutto molto carica dal punto di vista psicologico. Dopo il pareggio casalingo contro il Lecce i sardi vogliono una vittoria per cercare di migliorare ancora di più la classifica.

LE PAROLE DI ZENGA

Queste le parole di Zenga in conferenza stampa: “È una squadra che ha vinto le ultime tre partite, stanno benissimo e sono belli tonici: noi dobbiamo fare il Cagliari e giocare fino al 90‘, dando l’attenzione soprattutto ai momenti in cui andiamo in fatica dove dovremmo essere più attenti a gestire la palla, evitando i contropiede altrui. La mia emozione è quella di allenare il Cagliari, il passato non mi interessa. Non ci sono rimpianti e non devo dimostrare nulla a nessuno, ho avuto la fortuna di giocare e allenare la Samp ed è un’emozione unica. Ma oggi la mia concentrazione è solo sul Cagliari”.

Episodi

Incalzato poi sugli episodi delle ultime partite, Zenga ha dichiarato: “Ci sono stati annullati due gol che normalmente non lo sarebbero stati, poi mi fa piacere che tutti guardino i numeri, ma le partite bisogna anche riguardarle e analizzarle in modo diverso. Una cosa è quello che vivi in diretta, altra è quella che rivedi in seguito. Le statistiche poi vengono valutate in modo diverse a seconda dei vari siti, quindi va tutto analizzato in modo obiettivo: finché c’è stato in campo Radja, non abbiamo mai fatto ragionare il Lecce dal basso”.