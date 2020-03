Cagliari, Zenga in quarantena per il coronavirus: reduce da alcuni viaggi nell’originaria zona rossa

Il Cagliari stoppa gli allenamenti fino a sabato 14 marzo e intanto il tecnico Walter Zenga si sottopone a quarantena preventiva e precauzionale adeguandosi all’ordinanza emessa domenica 8 marzo dal Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, che ha disposto le misure cautelative per arginare la diffusione del Coronavirus sull’isola.

Lo riporta Eurosport che comunica come oltre al neo allenatore, anche il patron Tommaso Giulini, il ds Carli, il tecnico in seconda Canzi, il tattico Vio e il vice-tecnico della Primavera Agostini dovranno restare nel centro sportivo di Assemini in attesa che passino le due settimane stabilite dall’ordinanza. Nessuno di loro in ogni caso è risultato positivo al Coronavirus né presenta sintomi.