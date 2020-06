Cagliari, Zenga: “Inizia un nuovo campionato. Importante trovare le motivazioni”

Si è conclusa da poco la sfida tra Spal e Cagliari. Il tecnico dei sardi Walter Zenga analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo iniziato un campionato nuovo e abbiamo dato una nuova immagine di noi. Ho tremato sull’occasione di Petagna come quasi avevo gioito nel primo tempo. Portieri? Olsen e Cragno sono due portieri di qualità e talento, garantiscono un ottimo rendimento. Ho detto loro che li avrei alternati. E’ importante scegliere per il bene del club. Abbiamo iniziato la partita di Verona con tre giocatori che avevano giocato poche partite. Contro l’Hellas c’erano tante assenze. Nella seconda partita, amichevole tra di noi, abbiamo provato Birsa interno destro con Oliva. Era una situazione da sfruttare con Cigarini. Simeone? Il suo valore è quello di un gol ogni partita (ride ndr.). Curo molto di più il recupero post partita. E’ importante trovare sempre le motivazioni. Anche dopo la sconfitta contro l’Hellas non ero nervoso. Non ci mancano le motivazioni. E’ importante pensare all’oggi. Chi gioca con paura perde sicuramente”.