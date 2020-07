Cagliari, Zenga: “La mia conferma? Sono inguaribile ottimista…”

Ultimo appuntamento della stagione di Serie A con la stampa per Walter Zenga, allenatore del Cagliari, che ha presentato ai media la partita di domani dei sardi contro il Milan. Dopo il bel successo contro la Juventus, i rossoblù voglio concludere al meglio l’annata, magari con altri tre punti di grande prestigio che potrebbero portare anche alla conferma dello stesso tecnico.

Zenga: “Mia conferma? Sono inguaribile ottimista”

Sulla partita contro il Milan, Zenga ha commentato: “Un allenatore che ha gli uomini contati cerca di mettere in campo chi sta meglio. Ricordiamoci che dobbiamo affrontare una squadra ch eha fatto 15 gol nelle ultime 5 partite. Questa squadra ha dato il meglio quando ha giocato a tre in difesa quindi rigiocheremo a tre anche domani. Walukiewicz? Ci sarà sicuramente”.

E sul proprio futuro: “Emozione per San Siro? No dai, sono già tornato tante volte da allenatore a San Siro. Sarà emozionante allenare alla Sardegna Arena con i tifosi. La mia conferma per la prossima stagione? Sono un inguaribile ottimista, se il presidente prenderà un’altra strada non lo so”. “Se la gara contro il Milan influirà sulla decisione della società sul mio conto? Vincere a Milano non cambierebbe nulla dal punto di vista della panchina: è giusto che la società faccia le sue valutazioni in modo sereno”.

Una parola poi anche su Leonardo Pavoletti di ritorno dopo il doppio infortunio al ginocchio: “Se giocherà anche solo 1 minuto? Leonardo lo porto in panchina. Non è facile stare fuori un anno per un professionista. Mi piacerebbe regalargli anche solo un minuto, ma non è assolutamente pronto per giocare. Deve ancora lavorare nel post operazione. Verrà in panchina con noi a Milano per riassaporare una partita”.

