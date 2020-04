Cagliari, Zenga: “Manca il calcio e la normalità. Nainggolan? Può giocare come Totti…”

Walter Zenga non ha ancora avuto modo di fare il proprio esordio sulla panchina del Cagliari, ma come detto in precedenza è pronto e non vede l’ora di scendere in campo con la squadra rossoblù affidatagli poco prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus. Parlando ai microfoni di Sky Sport, nel corso del programma Calciomercato, l’Uomo Ragno ha parlato del momento che sta vivendo l’Italia ma si è anche soffermato sulla sua squadra e su Radja Nainggolan.

MOMENTO – Si era detto pronto a giocare ogni tre giorni anche in estate pur di tornare a portare gioia nella vita delle persone, oltre che dei diretti interessati. Zenga conferma il concetto: “Voglia di tornare in campo? Quella che hanno tutti, ma soprattutto tutti hanno voglia di tornare a vivere. Manca il calcio, ma soprattutto il gusto della vita, tornare a fare le cose normali”.

CAGLIARI – Sulla squadra sarda, il suo arrivo e Nainggolan: “Il lavoro di Maran è stato eccezionale, ho trovato un gruppo fantastico e cerco di proseguire quello che lui ha iniziato”. “Nainggolan? Per un allenatore è un fortuna poter avere in squadra un top player come lui. Arrivo a dire che può giocare come Totti ai tempi di Spalletti alla Roma, ovvero da falso nove”, ha concluso Zenga.

IL FUTURO DI NAINGGOLAN SECONDO IL PATRON GIULINI