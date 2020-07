Cagliari, Zenga: “Motivazioni al massimo, il Lecce si gioca tanto”

Il Cagliari vuole tornare a vincere dopo due partite opache e anche sfortunate contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di Zenga avrà di fronte un Lecce che arriva dalla vittoria contro la Lazio e che non ha intenzione di fermarsi.

ZENGA: “MOTIVAZIONI AL MASSIMO”

Queste le parole di Zenga in conferenza stampa: “Quando lavori per un club hai il dovere assoluto di rispettare la maglia, il club, i tifosi e te stesso. Il Lecce si gioca tanto, ma poi avranno anche degli scontri diretti importanti e riguarda loro. Le motivazioni sono sempre al massimo, lontano da me l’idea di motivare i ragazzi per qualcosa di speciale: quando hai ancora 7 partite da giocare devi sempre dare il massimo. Il caldo? Nei paesi arabi ho potuto sperimentare, ma quel che cambia sono gli allenamenti: giocando ogni 3 giorni non vale il recupero standard, perché se non recuperi bene rischi di saltare anche tre partite. È una condizione che va sempre studiata e tenuta in considerazione”.

Zenga e Liverani

Agli inizi della carriera da allenatore Zenga ha avuto la possibilità di allenare Liverani: “Su Fabio dico che dopo Terni si è saputo rialzare dopo qualche esperienza poco fortunata, ma ha tenacia, che non si abbatte e non si fa mai sentire sconfitto: io lo ammiro, chapeau“.