Cagliari, Zenga: “Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto”

Una sconfitta all’esordio sulla panchina del Cagliari per Walter Zenga che giudica così la prova della sua squadra al Bentegodi: “Siamo partiti male, abbiamo subito subito un tiro in porta. Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto. Poi la cosa positiva è che l’abbiamo tenuta viva fino alla fine. Nella ripresa abbiamo cambiato sistema, cercando di creare qualcosa. Ma siamo arrivati troppo statici in difesa. Quando sei in superiorità numerica a volte è meglio aumentare la presenza a centrocampo per avere il dominio. Quando stavamo per sostituire Cigarini è stato espulso essendo già stato ammonito volevamo toglierlo. Dalle prossime gare dobbiamo fare meglio nei primi venti minuti. Non puoi iniziare una partita e prendere subito un tiro dopo cinquanta secondi. Sui due gol ci sono situazioni che vanno riviste, soprattutto sul secondo, in cui c’è stato un errore del singolo”.