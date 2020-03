Cagliari, Zenga: “Passaggio importante della mia vita. Abbiamo ambizioni”

L’emergenza Coronavirus e il conseguente stop del campionato ha impedito a Walter Zenga di esordire con il suo Cagliari. Il tecnico dei sardi si mostra comunque felice e soddisfatto della scelta fatta. Lo ha confermato ai microfoni de L’Unione sarda: “Con il Presidente ci conosciamo da anni, c’è reciproca stima e rispetto. Quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi ad accettare: per me Cagliari non è solo un punto di ripartenza, ma un passaggio importante della mia vita. È una squadra di livello, una società che ha ambizioni, la realizzazione dello stadio prima di tutto. Giulini ha già fatto e sta facendo un lavoro pazzesco”.