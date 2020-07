Cagliari, Zenga: “Prestazione di umiltà e attenzione. Carboni? Secondo giallo colpa di Mattiello”

L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Sassuolo, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Sono contento perché abbiamo giocato contro una grande squadra che ha tirato tante volte in porta contro squadre come la Juventus. Nel primo tempo siamo stati troppo passivi e troppo bassi. Nel secondo tempo i ragazzi hanno risposto bene e forse l’espulsione ci ha aiutato dandoci la forza per riprenderla. I ragazzi hanno fatto una prestazione di attenzione e di umiltà e con un po’ di gamba avremmo potuto fare qualcosa in più. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che ha un assetto solido con un grande allenatore che la allena da 2 anni, io alleno questa squadra da un mese e quello che sono riuscito a fare è stato dare un’identità. Ricordiamo poi che abbiamo anche 3 centrocampisti ed ecco perché ho chiesto ai miei nel primo tempo di aspettare l’avversario. Gli obiettivi ci sono sempre, tra cui arrivare a 47 punti. Davanti però abbiamo squadre di livello. Cigarini? Quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. Carboni? Ha dimostrato per certi versi che può stare in un campionato di A, il secondo giallo è un concorso di colpa con Mattiello che non può servire un compagno sotto pressione”.