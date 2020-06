Cagliari, Zenga: “Questa squadra ha dei valori. Futuro? Vorrei rimanere”

Walter Zenga con la vittoria sul Torino ha inanellato il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto sul campo della Spal.

Zenga: “Cagliari coraggioso”

Queste le sue parole a SkySport: “I miei giocatori stanno bene, hanno ritrovato entusiasmo e leggerezza di giocare. Sappiamo che è un momento difficile perché è complicato tenere i 90 minuti, ma sappiamo anche che molte squadre possono metterci in difficoltà. Tutti i ragazzi sono andati al di là delle aspettative. Hanno giocato un primo tempo scientifico. Sono stati bravi perché si sono preparati bene e avevano chiaro cosa dovevano fare. Ovviamente ci sono molte cose da rivedere, ma fa parte del gioco. In questo periodo ci vuole anche coraggio, perché con un infortunio un giocatore salta 4 partite, non solo una. Voglio sottolineare la prova di Carboni, un classe 2001. Questa è una squadra che ha dei valori. C’è chi ha preso botte incredibili, ma ha giocato. Piano piano stiamo entrando in sintonia tutti e a me piacerebbe rimanere. Qui mi trovo bene”.

