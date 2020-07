Cagliari, Zenga sconsolato: “Fine stagione per Nainggolan. Oggi poco decisi”

Un brutto Cagliari viene travolto dalla Sampdoria. I liguri travolgono la formazione rossoblu con un netto 3-0. Tocca al tecnico Walter Zenga individuare le ragioni del tracollo.

LE PAROLE DI ZENGA

Walter Zenga analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Ci è mancata la giusta determinazione al momento di concludere in porta. Abbiamo regalato due gol che ci hanno tagliato le gambe. Nel secondo tempo siamo passati a quattro per rimediare ma non abbiamo inciso. Paradossalmente abbiamo fatto meglio nel primo tempo. Bonazzoli è stato bravissimo ma è difficile restare in partita quando prendi un gol del genere. In Serie A questi errori si pagano. Il mio sconforto deriva dal fatto che stavamo giocando e tenendo bene il campo.. Poi nella ripresa siamo andati alla ricerca del gol e abbiamo perso equilibrio. Nainggolan? Penso che il suo campionato sia terminato, anche perché la stagione finisce tra 15 giorni”.