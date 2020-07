Cagliari, Zenga: “Stra felici per Gagliano. Non molliamo mai”

L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Juventus, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI ZENGA

Queste le sue parole a Dazn: “È la miglior partita dal punto di vista del risultato. Battere la Juventus fa morale per tutti. Abbiamo giocato con piglio e attenzione. Siamo contenti perché questa è una squadra che non ha mai mollato ed è sempre stata in partita. Sono un grande gruppo e lavorando possiamo fare belle cose. Vorrei sottolineare la soddisfazione nel vedere Ionita e Faragò in mediana. Siamo stra felici per Gagliano. Ha dimostrato che il settore giovanile del Cagliari tira fuori giocatori di valore“.