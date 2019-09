Cagni, che attacco a Sarri: “Lo hanno dipinto come un grande allenatore, ma non lo è”

Duello tra Inter e Juventus in cima alla classifica. Le due formazioni si sfideranno nel big match di San Siro domenica prossima e della gara, a Radio Sportiva, ha parlato il tecnico Luigi Cagni.

SFIDA – “Inter-Juventus era cominciata già prima dell’inizio del campionato. I nerazzurri hanno fatto delle scelte di livello a partire dall tecnico: l’allenatore, a differenza di un tempo, oggi conta molto, visto che i giocatori non hanno personalità in campo. La vecchia Inter contro la Samp non avrebbe vinto. La differenza è però nell’organico: l’Inter ha 15-16 elementi forti, mentre la Juve ne ha 25. Nel gioco dei bianconeri non ho visto miglioramenti e mi viene da ridere quando si parla del calcio spettacolo con Sarri: lui è bravo, ma non è un grande allenatore come lo hanno dipinto. L’unico che sta facendo cose nuove è Gasperini: dovrebbe essere seguito anche a livello giovanile”.