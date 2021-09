Cagni sicuro: “Inter da scudetto. Squadra più forte con la Juventus”

Il commento del mister

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Luigi Cagni ha parlato della Serie A 2021-22 ed in particolar modo di Simone Inzaghi, neo mister dell'Inter: "Io mi sono sempre divertito guardando le sue squadre. Apprezzo che non sia schematico e che lasci libertà ai giocatori. Se non ci fosse stato lo stop del campionato per il covid, la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto", ha detto riferendosi alla stagione in cui i biancocelesti avevano lottato con la Juventus di Sarri per il Tricolore.