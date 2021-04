Calabria avverte: “Il Milan vuole tornare in alto. Ibrahimovic il segnale forte”

Dopo tanti anni di difficoltà, il Milan punta a tornare in alto. Gli uomini di Stefano Pioli occupano la seconda posizione alle spalle dell’imprendibile Inter. I rossoneri devono difendersi nel finale dagli assalti di Atalanta, Juventus e...

Dopo tanti anni di difficoltà, il Milan punta a tornare in alto. Gli uomini di Stefano Pioli occupano la seconda posizione alle spalle dell'imprendibile Inter . I rossoneri devono difendersi nel finale dagli assalti di Atalanta, Juventus e Napoli. In ogni caso, il salto di qualità è stato straordinario.

L'esterno difensivo Davide Calabria ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Milan Tv: "Il Milan sta cercando di tornare in alto. Ibrahimovic ha aiutato molto noi ragazzi, continuare ad averlo in squadra penso sia fondamentale. Riesce a trasmetterci il senso del sacrifico e del lavoro. I dirigenti del Milan hanno pensato a questo, Ibra ci ha dato tanto e può darci ancora tanto. È un segnale forte. Io e la squadra siamo concentrati sulla prossima stagione, è stato un bel segnale dopo una giornata un po' così così". Insomma, le ambizioni di vertice sono tornate abituali in casa Milan.