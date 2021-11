Calabria e la coreografia della Curva Sud: “Non ci sono colori o bandiera. Grazie”

Il capitano del Milan sull'emozionante omaggio dei tifosi per chi ha lottato per sconfiggere il Covid

Uno spettacolo in piena regola. Parliamo del derby di Milano tra Inter e Milan che ha visto il sipario aprirsi ben prima del fischio d'inizio del match. Le due tifoserie sono state protagoniste del solito capolavoro di luci e colori. In modo particolare la Curva Sud , occupata dai fan del Diavolo. Sono stati i sostenitori rossoneri ad attirare maggiormente l'attenzione delle telecamere con un omaggio alle persone che sono state impegnate e che ancora oggi lo sono nella lotta contro il Covid.

Striscioni di ringraziamento e un'immagine con raffigurate tre persone a rappresentare tutto l'ambiente sanitario che è stato in prima linea per l'emergenza pandemica. Uno spettacolo che DavideCalabria, difensore e capitano del Milan, ha apprezzato anche dopo la partita con un messaggio pubblicato sui social: "Non ci sono colori o bandiere per descrivere tutto questo", ha detto il giocatore. "Grazie a tutti voi".