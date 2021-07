Calabria: “Punto al Mondiale in Qatar. Su Donnarumma e Calhanoglu…”

Parla l'esterno destro del Milan

ITALIA - "Non ho rimpianti e sono contento che l’Italia abbia vinto l’Europeo. La scelta di operarmi l’ho presa insieme a Pioli e non credo che sarei stato convocato: Mancini non mi aveva telefonato né inserito tra i pre convocati. Visto com’è andata, giusto così", ha Calabria. "Nel 2022 c’è il Mondiale e spero di esserci. La maglia azzurra è un mio obiettivo. Spero di entrare nel giro: dipenderà tutto dal mio rendimento".

MILAN E ADDII - "Donnarumma al Psg? Restiamo amici, anche se le nostre carriere hanno preso due strade diverse. Ognuno fa le sue proprie scelte e ha le sue responsabilità. Se è stato giusto per la sua carriera andare al Psg lo vedremo. Certo, mi dispiace non vederlo più a Milanello. Il Milan, però, ha sostituto Donnarumma con un portiere del calibro di Maignan, che ha vinto il campionato francese. Speriamo a fine stagione di essere tutti contenti". Un pensiero anche a Calhanoglu, passato dal Milan all'Inter: "Anche in questo caso non so le dinamiche della trattativa e non mi piace commentare le scelte degli altri. Se lo riteneva giusto, ha fatto bene ad andare all’Inter. Gli auguro il meglio e sarò contento di rivederlo al derby, ma state certi che darò tutto per batterlo".