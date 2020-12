Calciatori che hanno giocato di più nel 2020: Messi sul podio ma c’è un ‘italiano’ della Serie A nella Top 10

Il CIES Football Observatory ( Football Observatory of the International Center for Sport Studies) ha pubblicato oggi un elenco dei giocatori che sono stati più in campo nel 2020 in tutto il mondo. Il difensore del Manchester United Harry Maguire guida la classifica con 4.745 minuti, poco dietro Ruben Dies del Manchester City che precede Lionel Messi con 4293 minuti. Primo degli ‘italiani’ di Serie A è Romelu Lukaku sesto nel 2020 per numero di minuti giocati. L’interista è arrivato a quota 4144.