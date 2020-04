Calcio a 5, Claudio Marchisio sceglie la sua formazione tipo

In questo periodo di stop sono molto frequenti le dirette Instagram dei giocatori e uomini di sport in generale. Sono tanti anche gli ex calciatori che sfruttano il social network per mettersi a disposizione dei tifosi e appassionati. Claudio Marchisio è uno di questi e durante una diretta condivisa ha provato a mettersi nei panni di un allenatore di calcio a cinque.

LE SCELTE – Incalzato da Lorenzo Bonaria, fondatore di una società di calcio a 5, l’ex centrocampista della Juventus ha parlato della sua formazione tipo in una partita di calcio a 5: “Metterei Douglas Costa, Pjanic, Dybala – spiega -. In porta? Ter Stegen mi sembra quello più vicino al calcio a cinque per il suo modo di parare. Il quinto…”. A proposito del quinto giocatore, la risposta è arrivata dall’ospite di Marchisio che ha scelto proprio l’ex principino.