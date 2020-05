Calcio a porte chiuse, ma la Lazio avrà i suoi tifosi

Dopo questa pandemia dovremo abituarci, almeno per un po’, agli stadi senza tifosi. La Bundesliga è stata la prima a tornare in campo in un calcio sicuramente ridimensionato dai protocolli. Inoltre tanti giocatori hanno affermato come la mancanza del pubblico possa essere un fattore negativo per chi si trova in campo. Stimoli che la Lazio non vuole perdere e per questo motivo ha pensato ad un modo per far partecipare i tifosi in un modo molto curioso.

La Lazio apre le porte

La società biancoceleste infatti ha deciso di posizionare le foto dei tifosi sugli spalti, ognuno sul suo seggiolino. Un metodo ingegnoso spiegato dal direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino: “La società ha pensato, nell’ipotesi della ripresa del campionato, di poter dare la possibilità ai tifosi di esserci. Vi anticipo che ci stiamo lavorando, la prossima settimana il tutto sarà operativo. Daremo la possibilità a chi lo vuole di essere presenti allo stadio tramite la loro foto, che posizioneremo al proprio posto“. Poi rivolgendosi ai tifosi ha detto: “Vi spiegherò poi come partecipare, si sta costruendo una pagina dedicata per partecipare a questa iniziativa”.