Calcio, dopo la Frappart il fischietto è sempre più donna. In Serie A sta per arrivare il momento

La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sulla novità crescente nel calcio che vede la presenza di fischietti donne in partite importanti. Ad oggi sono poco meno di 1.800 le donne tesserate all’Aia divise in tutte le serie maschili e femminili in ruoli tecnici, arbitri, assistenti e osservatori. Un numero aumentato in doppia cifra negli ultimi anni portando l’Italia tra le prime nazioni in Europa per presenza femminile tra i fischietti a testimonianza di un interesse crescente. In Serie A e B (i cui organici arbitrali sono stati riuniti da quest’anno) si contano una assistente, la neopromossa Francesca Di Monte, e un’osservatrice: Marta Bonaria Atzori. Due gli arbitri in Serie C, Maria Marotta, e la neopromossa Maria Sole Ferrieri Caputi, oltre a cinque assistenti (Lucia Abruzzese, Veronica Martinelli, Giulia Tempestilli, Tiziana Trasciatti e Veronica Vettorel). Per Marotta e Ferrieri Caputi quindi, in caso di promozione per la prossima stagione, potrebbero sbarcare in Can, e quindi potenzialmente in Serie A, ma la concorrenza è agguerrita e la scalata è tutt’altro che scontata, soprattutto per la giovane Ferrieri Caputi appena arrivata in C.

Silvia Spinelli, 50 anni, già arbitro internazionale è ora dirigente arbitrale in Serie C: «Ho iniziato nel ‘91 a Bari, la mia città. Era un altro mondo. La prima volta arrivai al campo e il custode mi sbarrò la strada: “Dove crede di andare? Qui si gioca a calcio”. Anche i giocatori erano increduli, addirittura furono più corretti, quasi intimoriti da quella presenza femminile. Ora non fa quasi più effetto un arbitro donna, è questo il vero progresso: la normalità. I pregiudizi c’erano, anche tra i colleghi. Io ho fatto la mia parte, ho aperto una porta per inseguire il mio sogno, ora però acceleriamo un po’». L’altra spettatrice è la campana Maria Marotta, 36 anni, la “Frappart italiana”, a ottobre ha diretto Cosenza-Monopoli in Coppa Italia. «Ho conosciuto Stéphanie anni fa a Parigi dove ero quarto uomo in Champions femminile, la rivedrò a febbraio in un corso Uefa, purtroppo online. Cosa le dirò? Grazie, perché è per la sua professionalità se di lei si parla prima e non dopo la partita per qualche errore. È quella la nostra vittoria. E ora i tempi sono maturi anche da noi, anche se nulla è scontato. Avremo una donna arbitro in A quando lo meriterà».