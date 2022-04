Calcio e Hellas Verona in lutto: morto Emiliano Mascetti

Terribile notizia per l'Hellas e il mondo calcio

Calcio italiano e soprattutto Hellas Verona in lutto per la scomparsa di Emiliano Mascetti , bandiera gialloblu e poi dirigente dello scudetto vinto dagli scaligeri nella stagione 1984-1985.

Nella sua carriera da giocatore, importante il trasferimento nel 1967 proprio al Verona, con cui conquistò subito la promozione in Serie A. Con l’Hellas rimase fino al 1980, eccezion fatta per due ottime stagioni al Torino, dal 1973 al 1975. Per Emiliano Mascetti in maglia Verona 330 presenze (secondo di sempre dietro a Luigi Bernardi) con 46 gol. Di questi, 35 in A. All’Hellas è poi tornato da direttore sportivo nell’età dell’oro che vide la squadra vincere lo scudetto del 1984-85.