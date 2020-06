Calcio in tv: addio vecchio televisore e divano, adesso c’è impennata di ore streaming

Sta cambiando rapidamente il modo di vedere le partite di calcio. La vecchia e cara tv sembra ormai superata dopo il lockdown e gli utenti guardano la Serie A in diretta streaming. C’è in atto un braccio di ferro tra la Lega di A e Sky ma si prevede che i prossimi mesi saranno decisivi per l’assegnazione dei diritti TV del campionato e di sicuro saranno stagioni rivoluzionarie a livello televisivo. Anche Amazon è interessato alla Serie A. Tutto nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando il verdetto del TAR, ha previsto il divieto di esclusiva a Sky sul web per i diritti TV. In estrema sintesi, nel prossimo bando della Lega Serie A (per il triennio 2021-2024) non sarà più possibile replicare lo schema attuale col quale Sky e Dazn si dividono la Serie A. E, soprattutto a livello di streaming online, si aprono nuovi spiragli. Il calcio va sempre in direzione wifi e il vecchio divano sarà sostituito dalla sdraio in spiaggia o dalla panchina della piazza. Sulla vicenda l’avv Di Cintio esperto di diritto sportivo ha detto: “L’impennata delle ore di streaming guardate dagli utenti durante il lockdown è clamoroso. Un miliardo e 300 milioni di consumi online: oltre il doppio rispetto all’anno precedente. La direzione che stanno prendendo i clienti è chiara. Ora servirà che anche i broadcaster e i grandi network si adeguino. L’indicazione, anche in ottica diritti tv nel mondo del calcio, è chiarissima”.