Calcio in tv, la decisione della Lega sulle partite trasmesse da Sky

Sembra aver trovato una soluzione la querelle tra Lega Serie A e Sky per quanto riguarda la messa in onda delle ultime partite della stagione 2019-2020. Infatti, la lega di A ha deciso di non bloccare la trasmissione delle gare di campionato nonostante il mancato pagamento dell’ultima rata da parte dell’emittente televisiva.

Calcio in tv, la decisione della Lega

Il campionato di calcio continuerà ad essere regolarmente trasmesso su Sky e i tifosi potranno godersi comodamente seduti sul divano il fianle di stagione. La messa in onda delle ultime giornate di campionato non è più a rischio dopo che i club hanno votato all’unanimità di non togliere il segnale alla tv satellitare. Sky, come noto, non aveva versato l’ultima rata dell’attuale stagione dei diritti TV, motivo per cui il quale le varie società avevano chiesto al Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo. Nonostante la decisione di non arrivare all’estrema soluzione, i club invieranno una lettera per chiedere alla tv di Rogoredo di saldare la rata salvo pretesa di risarcimento danni.