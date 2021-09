Calcio in tv, spunta ipotesi che la Serie A torni a Sky

Polemiche per i disservizi di Dazn dopo tre turni di campionato

Dopo i disservizi di trasmissione in campionato della piattaforma Dazn, si è mossa anche la politica a tutela degli utenti. Dopo le proteste sui social dei tifosi inferociti per non aver potuto seguire le partite in tv in streaming e l’audizione del presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella in commissione Trasporti Poste Telecomunicazioni e la conseguente apertura di un’istruttoria sulla piattaforma di sport in streaming, ora la presidentessa dell’organismo parlamentare, Raffaella Paita, è pronta a far votare in Parlamento una risoluzione che ponga paletti più stringenti agli operatori digitali. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza – potrebbero essere prese delle decisioni importanti. Addirittura si potrebbe anche arrivare a chiedere a Dazn di concedere in sub-licenza le immagini delle partite di Serie A ad altri operatori televisivi, come per esempio la rivale Sky Italia (sulla falsa riga dell’accordo già siglato per il triennio 2018-2021 per le tre gare a giornata in esclusiva a Dazn).