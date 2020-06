Calendario della ripresa, slitta l’annuncio: l’ufficialità mercoledì

Era senza dubbio la notizia più attesa di oggi. Per il calendario della ripresa però bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La Lega Serie A avrebbe già pronto il programma, ma Governo e Figc devono ancora dare l’ok per quanto riguarda la Coppa Italia. L’idea di massima è quella di anticipare le semifinali, ma solo quando si avrà il quadro completo la Lega darà l’annuncio.

Il calendario mercoledì

Secondo un’indiscrezione raccolta da SportMediaset il nuovo calendario verrà ufficializzato mercoledì. La testata ha parlato di un atto di rispetto nei confronti di Governo e Figc e gli appassionati dunque dovranno attendere. È sicuro però che si giocherà in tre slot: 17.15, 19.30 e 21.45. Inoltre non ci saranno mai partite alle 17.15 in città come Napoli, Cagliari e Lecce. Il tutto però deve ancora trovare conferma nell’annuncio che la Lega farà mercoledì.