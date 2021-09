Calhanoglu: “All’Inter una nuova sfida. Se segno al derby…”

Parla il centrocampista turco passato in estate dal Milan all'Inter

Redazione ITASportPress

Dal Milan all'Inter. Hakan Calhanoglu è stato solo l'ultimo di una lunga serie di calciatori che hanno vestito entrambe le maglie dei club di Milano. Il centrocampista turco si è raccontato al Corriere dello Sport parlando della sua voglia di mettersi in luce in maglia nerazzurra senza però dimenticare quanto vissuto sull'altra sponda della città.

RICORDO - "Al Milan ho trascorso quattro anni buoni e là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori rispetto alle prime due grazie a Pioli. L’Inter è una bella squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e più derby durante la mia esperienza rossonera. Ho scelto di venire qui perché nella mia carriera mi piace affrontare nuove sfide", ha detto Calhanoglu che non ha dimenticato la tifoseria del Diavolo: "I tifosi del Milan? Ne ho incontrati tanti perché spesso vado a mangiare con la mia famiglia al ristorante: mi chiedono foto e dicono che mi vogliono bene. Io non ho avuto problemi con nessuno al Milan e sono ancora in contatto con miei ex compagni".

DERBY - "Quando sono passato dall’Amburgo al Leverkusen ho provato sensazioni simili ovvero quelle di giocare nello stesso stadio, ma con l’altra squadra. Qui a Milano però il derby è un’altra cosa... Io conosco i difensori del Milan, come loro conoscono me. Non sarà un vantaggio e dovrò pensare solo al lavoro che devo fare per aiutare i miei compagni". E in caso di gol contro il Milan: "Se succederà, farò come sempre".