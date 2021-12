Calhanoglu: “Oroglioso di essere all’Inter. Sul rigore di Lautaro…”

Il turco protagonista del magic moment nerazzurro

C'è ancora lo zampino di Hakan Calhanoglu nella vittoria dell'Inter in campionato contro il Cagliari. Il turco è stato decisivo con un assist e una rete assolutamente bellissima che ha permesso ai nerazzurri di trionfare agevolemente per 4-0 a San Siro contro i sardi. Nel post match della 17^ giornata di campionato, il giocatore ha parlato a DAZN del suo momento ma anche del clima che si respira in maglia nerazzurra sotto la guida di mister Inzaghi.

GRAZIE ALLA SQUADRA - "Sono molto contento di essere qui, è un orgoglio per me essere interista e devo ringraziare la squadra che mi fa sentire importante", ha detto Calhanoglu. "Così io do il massimo per loro. I rigori? Non facciamo casino per quel rigore, si può sbagliare", ha aggiunto il turco facendo riferimento all'errore dal dischetto di Lautaro Martinez. "Può capitare anche a me. Siamo una squadra, Lautaro ha giocato molto bene e per noi è importantissimo. La squadra prima di tutto”.