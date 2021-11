Calhanoglu punge: “Conoscevo l’Inter, al Milan ho perso molti derby…”

Hakan Calhanoglu punge indirettamente il Milan parlando di com'è nata l'idea di passare all'Inter

Nell'ultimo derby di Milano era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Hakan Calhanoglu si è preso la responsabilità di calciare un rigore contro il Milan, sua ex squadra, andando a segnare sotto la Curva Sud e mettendosi le mani alle orecchie durante l'esultanza tra i fischi dei suoi vecchi tifosi. Il trequartista turco, passato all'Inter in estate dopo quattro stagioni con la maglia rossonera, ha raccontato com'è nata la trattativa con la sua nuova squadra in un intervento per il podcast di 433. E Calhanoglu ha lanciato una frecciata alla sua ex formazione: "Quando ero al Milan conoscevo bene il valore dei nerazzurri, dato che ho perso molti derby con la maglia rossonera. La dirigenza dell'Inter mi ha fortemente voluto, ho ricevuto chiamate da Inzaghi che mi ha parlato del mio futuro. In quel momento mi sono detto: 'Dai, l'Inter è la scelta giusta'".