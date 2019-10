Callejon, l’agente allo scoperto: “Aspettiamo chiamata del Napoli per rinnovo…”

José Maria Callejon e il Napoli, un rapporto che attende una svolta. In un senso o in un altro. Rumors contrastanti per il futuro del classe 1987 per il quale si parla di rinnovo ma non si esclude anche l’ipotesi addio.

A parlare dell’esterno destro dei partenopei, pedina essenziale per la squadra nelle ultime annate, è stato il suo agente, Manuel Garcia Quilon intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha rilasciato poche parole, ma significative: “Siamo in attesa di una chiamata del Napoli per discutere dell’eventuale rinnovo contrattuale del mio assistito”.

Restano da capire le tempistiche e l’offerta azzurra. Proprio sui dettagli si gioca tutto: in caso di mancato accordo, per Callejon potrebbero presentarsi offerte molto ricche anche dalla Cina.